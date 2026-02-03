Dynatrace Aktie
WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092
|
03.02.2026 14:21:00
Real User Monitoring: Dynatrace lenkt den Observability-Fokus auf Anwender
Dynatrace erweitert Observability um Nutzer-Fokus. RUM Experience bietet Tools zur Analyse von Interaktionen, Fehlern und Performance in Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
