Realbotix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Realbotix hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,5 Millionen CAD – eine Minderung von 42,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at