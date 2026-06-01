Realbotix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Realbotix lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 71,56 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen CAD gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at