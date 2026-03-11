Realbotix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Realbotix lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at