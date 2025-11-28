Realfiction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Realfiction hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93,80 Prozent auf 0,6 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at