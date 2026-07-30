REALGATE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

REALGATE hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 17,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,04 Milliarden JPY gegenüber 1,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at