28.01.2026 06:31:29
REALGATE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
REALGATE hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 100,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat REALGATE im vergangenen Quartal 3,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte REALGATE 2,82 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
