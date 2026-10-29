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29.10.2026 06:31:29
REALGATE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
REALGATE veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 26,23 JPY. Im letzten Jahr hatte REALGATE einen Gewinn von -3,710 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,17 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 123,46 JPY gegenüber 98,16 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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