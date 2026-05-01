REALGATE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

REALGATE stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei REALGATE noch ein Gewinn pro Aktie von 62,15 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at