PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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03.07.2026 12:04:00
Reality Composer Pro 3: Indizien für Spieleprojekt darin versteckt
Die Macher hinter dem großangelegten Game „The Machinery“ scheinen bei Apple gelandet zu sein – und helfen nun bei der Arbeit für die Vision Pro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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