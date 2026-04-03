CAREER Aktie
WKN DE: A2AL8T / ISIN: JP3244430009
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03.04.2026 10:57:00
Reality TV star and former Playboy model Kendra Wilkinson says her career selling luxury real estate has blossomed
Kendra Wilkinson made a move into real estate in 2020 and is now staking her claim to Malibu’s luxury market, where a chance encounter several years ago has now landed her with a “whole portfolio” of multimillion-dollar listings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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