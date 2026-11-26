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26.11.2026 08:43:38
Reallöhne im Sommer weiter gestiegen
WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitnehmer haben sich im dritten Quartal dieses Jahres erneut über gestiegene Reallöhne freuen können. Ihre Gehaltszuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind mit 4,3 Prozent schneller gestiegen als die Verbraucherpreise, die in diesem Zeitraum um 2,9 Prozent zulegten. Daraus errechnet das Statistische Bundesamt einen Reallohnzuwachs von 1,3 Prozent.
Damit steigen die Reallöhne in Deutschland bereits seit dreieinhalb Jahren ohne Unterbrechung. Letztmalige Einbußen gab es in der Hochinflationszeit der Jahre 2022 und 2023.
Energie und Finanzen vorn
Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne gab es in den Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung (6,7 Prozent) und bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (6,3 Prozent). Verglichen dazu fiel der Zuwachs für freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (3,2 Prozent) oder Bergbau (3,1 Prozent) geringer aus.
Erfasst werden die Bruttomonatsverdienste, einschließlich Sonderzahlungen. Diese Zahl wird dann ins Verhältnis gesetzt mit der Entwicklung der Verbraucherpreise. Bei positiven Reallohnzuwächsen steigt die Kaufkraft der Empfänger.
Erneut konnten Menschen mit geringen Verdiensten die höchsten Zuwächse realisieren. Das untere Fünftel der Gehaltstabelle legte im Schnitt 6,6 Prozent zu. Das obere Fünftel blieb mit 3,4 Prozent hinter der allgemeinen Lohnentwicklung von 4,3 Prozent zurück. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte hatten 5,6 Prozent mehr Geld auf der Abrechnung als vor einem Jahr./ceb/DP/stw
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