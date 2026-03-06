REalloys Prices $50 Mln Public Offering Of Shares

(RTTNews) - REalloys Inc. (ALOY), a mine-to-magnet rare earth company, said on Friday that it has priced its public offering of 2.70 million shares at $18.50 per share.

The company also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 396,963 shares.

REalloys expects to use the approximately $50 million in net proceeds from the offering for working capital and general corporate purposes.

Clear Street is acting as lead book-running manager for the offering, which is expected to close on or about March 9, 2026.

Shares of REalloys declined more than 8% in after-hours trading to $19.80. The stock had closed Thursday at $21.69, down 16.19%.