06.03.2026 07:36:33
REalloys Prices $50 Mln Public Offering Of Shares
(RTTNews) - REalloys Inc. (ALOY), a mine-to-magnet rare earth company, said on Friday that it has priced its public offering of 2.70 million shares at $18.50 per share.
The company also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 396,963 shares.
REalloys expects to use the approximately $50 million in net proceeds from the offering for working capital and general corporate purposes.
Clear Street is acting as lead book-running manager for the offering, which is expected to close on or about March 9, 2026.
Shares of REalloys declined more than 8% in after-hours trading to $19.80. The stock had closed Thursday at $21.69, down 16.19%.
