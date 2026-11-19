reAlpha Tech hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,750 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,34 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at