reAlpha Tech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

reAlpha Tech gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at