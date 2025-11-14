reAlpha Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

reAlpha Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat reAlpha Tech mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 326,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at