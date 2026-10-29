Realtek Semiconductor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Realtek Semiconductor präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,05 TWD, nach 6,69 TWD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Realtek Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,73 Milliarden TWD im Vergleich zu 29,49 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at