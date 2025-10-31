Realtek Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Realtek Semiconductor stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,68 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,53 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 30,75 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29,49 Milliarden TWD.

Redaktion finanzen.at