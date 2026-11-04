Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Realty ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Realty die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,10 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at