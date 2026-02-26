Realty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Realty ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Realty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,75 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at