Realty Income Corp. Q1 Income Climbs

(RTTNews) - Realty Income Corp. (O) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $311.76 million, or $0.33 per share. This compares with $249.81 million, or $0.28 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $1.54 billion from $1.38 billion last year.

Realty Income Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $311.76 Mln. vs. $249.81 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.28 last year. -Revenue: $1.54 Bln vs. $1.38 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.60 To $ 1.63