Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
24.02.2026 22:13:48
Realty Income Corp. Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Realty Income Corp. (O) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $296.08 million, or $0.32 per share. This compares with $199.61 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $1.48 billion from $1.34 billion last year.
Realty Income Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $296.08 Mln. vs. $199.61 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.23 last year. -Revenue: $1.48 Bln vs. $1.34 Bln last year.
