Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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25.11.2026 11:15:02
Realty Income Has Paid 677 Consecutive Monthly Dividends. Here's Why I'd Buy It in December.
Realty Income (NYSE:O) is often known by the moniker it trademarked, "The Monthly Dividend Company."
True to that name, the real estate investment trust (REIT) has now paid 677 monthly dividends. This includes distributions dating back to its 1969 founding, well before it went public in 1994. That track record shows its commitment to returning cash to shareholders.
To be clear, I’m already a Realty Income shareholder. However, if I did not already own this stock, I would buy in December, and here's why.
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