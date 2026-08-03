Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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03.08.2026 23:05:00

Realty Income Has Paid a Monthly Dividend for 673 Straight Months. Here's What That Means for Income Investors.

Many investors would be satisfied with a dividend payout streak of 12, 20, or 30 consecutive disbursements. Keep in mind that the typical dividend is paid quarterly, so there would be a gap of several months between each payment.Now imagine a stock that not only had a run stretching back to 1969, but one that's dispensed a dividend monthly instead of quarterly, for a hard-to-believe total of 673 distributions (including its time as a privately held business). Well, no imagination is needed because such a company exists -- veteran real estate investment trust (REIT) Realty Income (NYSE: O). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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