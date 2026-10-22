Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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22.10.2026 02:30:00
Realty Income Has Raised Its Dividend Through Every Market Crash Since 1997. Should Income Investors Still Buy It?
Investors tend to have an easy time liking stocks during bull markets, but that story often changes during bear markets, especially those that include a market crash. Ultimately, how a stock endures such an event is key to its long-term success.
One company well positioned to endure such an event is not necessarily a household name, but the real estate investment trust's (REIT) properties are fixtures across the U.S. and in eight European countries. If you're looking for safety and a high dividend return, you will likely be well served by Realty Income (NYSE: O). Here's why.
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