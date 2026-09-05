Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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05.09.2026 13:20:00
Realty Income Is Paying More Dividends Than Ever Before and Yields 5.3%. Here's Why Its High-Yield Monthly Payout Is as Safe as It Gets.
Investors looking for a dividend-paying stock will find Realty Income (NYSE: O) a good choice. Many investors turn to real estate investment trusts (REITs) since the companies have to pay out at least 90% of their taxable income as dividends.However, stock selection matters, and this REIT has a long history of raising dividends. More importantly, these appear safe, and the company's track record should continue for the foreseeable future. That's because Realty Income has plenty of cushion based on a key metric used for REITs.It's time to look more closely at Realty Income to find out why investors should feel confident in future dividends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.08.26
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21.07.26
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