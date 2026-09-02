Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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02.09.2026 13:15:00
Realty Income Just Announced Its 674th Consecutive Monthly Dividend. Here's How Much $30,000 Invested Pays in Monthly Dividends.
Anyone interested in dividend income needs to know about Realty Income (NYSE: O). It pays its dividends monthly, which can be especially nice if you're living off those dividends and would like them to arrive more often. Also, its dividend yield is generous -- recently 5.3%.Let's say you're looking to invest $30,000 to generate dividend income. How many shares would you need to buy? Well, the stock recently traded at about $61 per share, so $30,000 would buy about 492 shares. With each share recently delivering $0.271 per month, those 484 shares would generate around $133 per month. On an annual basis, that's about $1,596. Not bad, right?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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