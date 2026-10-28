Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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28.10.2026 07:09:00

Realty Income Just Declared Its 676th Consecutive Monthly Dividend. Here's How Much a $10,000 Investment Pays in Dividends.

Realty Income (NYSE: O) has one of the most attractive dividends on the market. The real estate investment trust (REIT) pays a monthly dividend and has done so without missing a beat for 676 months -- that's more than 56 years. It also boasts of 116 consecutive quarterly increases.

Realty Income owns and leases 15,600 properties worldwide. It has high occupancy rates, 98.8% today, and its customers include large, established retail chains like Walmart and Home Depot. This is why it's so reliable for earnings growth and dividends.

Image source: Getty Images.

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