Realty Income Just Declared Its 676th Consecutive Monthly Dividend. Here's How Much a $10,000 Investment Pays in Dividends.

Realty Income (NYSE: O) has one of the most attractive dividends on the market. The real estate investment trust (REIT) pays a monthly dividend and has done so without missing a beat for 676 months -- that's more than 56 years. It also boasts of 116 consecutive quarterly increases.

Realty Income owns and leases 15,600 properties worldwide. It has high occupancy rates, 98.8% today, and its customers include large, established retail chains like Walmart and Home Depot. This is why it's so reliable for earnings growth and dividends.

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