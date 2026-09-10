Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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10.09.2026 13:00:00
Realty Income Just Made Its 136th Dividend Increase. Here's How Much $6,100 Invested Pays You Monthly Now.
Realty Income (NYSE: O) is at it again. The Monthly Dividend Company® just bumped up its monthly payment to $0.2715 per share from $0.271 per share, a modest 0.2% increase. At its new annualized rate of $3.258 per share, the real estate investment trust (REIT) yields 5.3% at its recent $61 share price. If you bought 100 shares right now (costing around $6,100), you'd receive $27.15 in dividend income each month.
Here's a look at what makes Realty Income such a consistent income investment.
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