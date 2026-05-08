Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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08.05.2026 16:08:00
Realty Income Keeps Delivering. Is the Monthly Dividend Juggernaut Still a Buy at Today's Price?
Realty Income (NYSE: O) is an unstoppable dividend stock. The real estate investment trust (REIT) has increased its monthly dividend 134 times since its 1994 listing on the New York Stock Exchange. It has raised its payout for 114 straight quarters and 31 consecutive years. The REIT recently reported its first-quarter results, which showed that it's continuing to deliver growth for investors. Here's a look at whether the monthly dividend juggernaut is still a buy at the current price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
|Ausblick: Realty präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Realty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.04.26
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21.04.26
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20.04.26
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13.04.26
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06.04.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: Hätte sich ein Investment in Realty vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.at)
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30.03.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
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