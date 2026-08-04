Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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04.08.2026 22:38:00

Realty Income Looks Like It Trades at 52 Times Earnings. On the Measure REITs Are Actually Judged by, It's About 15.

Pull up Realty Income (NYSE: O) on a quote page, and one number jumps out. The real estate investment trust (REIT) trades at about 52 times earnings, a multiple normally reserved for fast-growing tech companies. For a dividend stock that yields about 5.1% and grows a few percent a year, that looks absurd.The valuation metric is accurate. It's also, I'd argue, close to useless for investors who don't look beneath the surface. Measured against the cash flow the business actually generates, the same stock, at around $64 as of this writing, costs about 15 times.So which number should a dividend investor trust?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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