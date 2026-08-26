Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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26.08.2026 14:19:00
Realty Income Pays a Monthly Dividend. Here's Exactly How Much $30,000 Invested Generates Each Month.
Investors know that most dividend stocks dish out their payments on a quarterly basis. That's not a regulatory requirement, though. These companies can pay this money out at any cadence they like, including a monthly one. Some of them do so, in fact, including real estate investment trust Realty Income (NYSE: O).To this end, how much monthly income would a $30,000 holding in Realty Income generate right now?If you're not familiar with it, like all other real estate investment trusts -- or REITs -- this one owns revenue-bearing real estate. However, even by REIT standards, Realty Income is unique. It specializes in serving as a landlord to the brick-and-mortar retailing industry. Its top tenants include Dollar General, Walgreens, and 7-Eleven.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Realty Income Corp.
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