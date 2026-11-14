Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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14.11.2026 17:15:00

Realty Income Pays Dividends Every Month. Here's What You Can Expect $10,000 Invested to Pay Monthly in 2027.

Realty Income (NYSE: O) is the largest net lease real estate investment trust (REIT). It is built from the ground up to be a boring dividend stock, with the company actually trademarking the nickname "The Monthly Dividend Company." That speaks to both the company's commitment to the dividend and the frequency of the payment. Both factors are incredibly important to consider if you are a dividend investor.

From a basic math perspective, a $10,000 investment would buy 168 shares of the stock as of this writing. And, based on that, the last dividend payment would create a monthly income stream of $45.61. Only Realty Income has increased its dividend annually for 32 years, which makes the math just a little more complicated. Here's what you need to know.

Image source: Getty Images.

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