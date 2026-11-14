Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
14.11.2026 17:15:00
Realty Income Pays Dividends Every Month. Here's What You Can Expect $10,000 Invested to Pay Monthly in 2027.
Realty Income (NYSE: O) is the largest net lease real estate investment trust (REIT). It is built from the ground up to be a boring dividend stock, with the company actually trademarking the nickname "The Monthly Dividend Company." That speaks to both the company's commitment to the dividend and the frequency of the payment. Both factors are incredibly important to consider if you are a dividend investor.
From a basic math perspective, a $10,000 investment would buy 168 shares of the stock as of this writing. And, based on that, the last dividend payment would create a monthly income stream of $45.61. Only Realty Income has increased its dividend annually for 32 years, which makes the math just a little more complicated. Here's what you need to know.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
09.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.11.26
|Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|53,35
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.