Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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22.11.2026 00:33:02
Realty Income Pays Dividends Every Month. Here's What You Can Expect $10,000 Invested to Pay Monthly in 2027.
If you're looking for a dividend stock, Realty Income (NYSE:O) is one of the best. It's a real estate investment trust (REIT), a business structure for real estate companies that pays out 90% of income as dividends, which is why REITs are often on best-dividend-stock lists.
Realty Income has an excellent track record, a high yield, and plenty of reasons to be confident about its future success. If you invest $10,000 right now, here's how much you can expect to get in dividends in 2027.
Realty Income has supported its top dividend by running a massive real estate business that leases properties to large essential retailers. These are chains you know and love and likely shop at, like Walmart (NASDAQ:WMT), Home Depot (NYSE:HD), 7-Eleven, and Dollar General (NYSE:DG).
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16.11.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.11.26
|Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|52,85
|0,67%
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