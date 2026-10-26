Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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26.10.2026 12:13:00
Realty Income Pays You 12 Times a Year. Here's What a $30,000 Investment Deposits Each Month.
What's better than a healthy, growing company that pays you a dividend every quarter? How about a healthy and growing company that pays you a dividend every month?
Meet Realty Income (NYSE: O). It's one of the relatively few monthly dividend payers, and its dividend yield is a fat 5.9% (as of Oct. 22).
Better still, its payout has been growing over time. Its last payment, on Oct. 15, was for $0.2715 per share. (That might not seem like much, but trust me -- it adds up quickly.) And that's up from $0.2480 in 2022 and $0.2120 in 2017. The company has actually hiked its payout for more than 30 consecutive years and has made 116 consecutive monthly increases.
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