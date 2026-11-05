Realty Income Pays You 12 Times a Year. I'd Own It for a Lifetime of Income.

Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs), pays monthly dividends instead of quarterly ones. It's raised its payout 136 times since its 1994 IPO, and its current forward yield of 5.5% easily beats the 10-year Treasury's 4.8%.

I initially invested in Realty Income in early 2024, and that position now accounts for 4.2% of my portfolio. I'd still be comfortable owning it for a lifetime of income for three simple reasons.

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