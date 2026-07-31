Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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31.07.2026 11:20:00

Realty Income Reports Earnings Aug. 5. Here's How Much $15,000 Invested Pays Annually.

It's historically been one of the market's favorite real estate investment trusts, and for good reason. That's not likely to change when the company reports its second-quarter numbers after the closing bell rings on Aug. 5, either. If anything, in fact, investors' appreciation for Realty Income's (NYSE: O) track record is apt to continue improving in step with its fiscal results.The kicker: With its yield already as high as it is, there's no waiting period for newcomers to start generating meaningful income from this stock.But first things first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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