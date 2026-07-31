Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
31.07.2026 11:20:00
Realty Income Reports Earnings Aug. 5. Here's How Much $15,000 Invested Pays Annually.
It's historically been one of the market's favorite real estate investment trusts, and for good reason. That's not likely to change when the company reports its second-quarter numbers after the closing bell rings on Aug. 5, either. If anything, in fact, investors' appreciation for Realty Income's (NYSE: O) track record is apt to continue improving in step with its fiscal results.The kicker: With its yield already as high as it is, there's no waiting period for newcomers to start generating meaningful income from this stock.But first things first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Realty präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: Wäre ein Investment in Realty vor 10 Jahren inzwischen lukrativ? (finanzen.at)