Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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21.03.2026 19:08:00
Realty Income Secures Another $1 Billion Partnership. Is This Top Monthly Dividend Stock a Buy?
Realty Income (NYSE: O) has become the real estate partner to the world's leading companies. The real estate investment trust (REIT) has traditionally done so by forming win-win partnerships with companies that own real estate, acquiring their properties through sale-leaseback transactions. The company has also formed several strategic investment partnerships in recent years. The REIT recently announced its latest strategic real estate investment partnership by forming a $1 billion joint venture (JV) with Apollo (NYSE: APO). Here's a look at whether these partnerships make the top monthly dividend stock a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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