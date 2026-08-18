Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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18.08.2026 19:08:00
Realty Income Yields 5.2%. Here's Why the Payout Keeps Growing.
The appeal of real estate investment trusts (REITs) is that you can own a basket of income-generating opportunities with a single investment. They typically yield more than money market funds or short-term CDs, but they also carry price volatility risk. Some REITs are understandably riskier than others, but on the safer side of the spectrum, you have Realty Income (NYSE: O).Realty Income is one of the country's largest REITs. It's one of the few out there that cut monthly dividend checks, a plus for retirees or anyone relying on regular income from their investments. The most noteworthy thing about Realty Income is that it recently increased its distributions, marking 115 consecutive quarters of increases. Yes, that is not a typo.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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