Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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25.10.2026 20:30:00
Realty Income Yields 5.7%. Here's What $2,500 in Yearly Dividend Income Would Cost You.
Many investors rely on Realty Income (NYSE: O) to generate passive income. It's the largest real estate investment trust (REIT) currently yielding north of 5%, twice as big as the second-largest player by market cap. Realty Income also has a long streak of dividend hikes, which is a testament to stellar management and the conservative construction of its portfolio and business model.
How many shares do you need to buy to generate $2,500 a year in dividend checks? The short answer is 768 shares, but that's today's response. Let's take a closer look at why Realty Income is so successful, and why it won't take long for today's answer to change.
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