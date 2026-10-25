Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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25.10.2026 19:11:00
Realty Income Yields More Than Quintuple the S&P 500. Here's What a $10,000 Investment Produces in Yearly Dividends.
At the current share price, Realty Income (NYSE: O) pays a forward dividend yield of 5.9%. This gives it a yield over 5 times that of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which currently has a forward dividend yield of under 1.1%. As a real estate investment trust (REIT), it is required to distribute 90% of its taxable income to investors as dividends, which explains its unusually high yield.
For income investors willing to accept slower growth in exchange for more dependable returns, it's a strong choice.
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