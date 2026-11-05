Realty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Realty hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,63 Milliarden USD gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at