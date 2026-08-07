Realty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Realty hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,41 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at