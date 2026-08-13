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13.08.2026 06:31:29
RealVision legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
RealVision stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 297,9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 282,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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