RealVision verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RealVision hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RealVision ein EPS von -0,050 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,92 Prozent auf 308,3 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 488,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at