REALWORLD,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

REALWORLD, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei REALWORLD, ein EPS von 6,95 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84,08 Prozent auf 514,7 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 279,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 21,140 JPY. Im Vorjahr waren -16,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat REALWORLD, mit einem Umsatz von insgesamt 1,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 933,13 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 82,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at