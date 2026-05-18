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18.05.2026 06:31:29
REALWORLD, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
REALWORLD, hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
REALWORLD, hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,460 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 397,8 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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