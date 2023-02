"Reaper" für einen Dollar: US-Firma bietet Drohnen zum Schnäppchenpreis an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Seit Monaten erwägen die USA, ältere "Reaper"-Drohnen an die Ukraine zu liefern. Aufgrund von Sicherheitsbedenken ist es bislang nicht dazu gekommen. Nun will ein Rüstungsunternehmen die Drohne zu einem kleinen Preis an Kiew verkaufen - auch ohne Zustimmung aus Washington.