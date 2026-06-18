GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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19.06.2026 00:00:00
Reassuringly Divided: Why the AI-driven economic disparity shouldn’t concern investors
Economists and strategists have long been taught that the US economy is dominated by consumers, and of course this is borne out by the well-established contribution of consumption to economic growth over time.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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