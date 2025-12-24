|
Rebel Capital 20 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rebel Capital 20 präsentierte am 22.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rebel Capital 20 ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
